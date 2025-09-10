 Aller au contenu
Promotion d'une soirée karaoké

Promotion: un bar de Québec utilise une photo des attentats du 11 septembre

par 98.5

0:00
3:50

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 06:58

Promotion: un bar de Québec utilise une photo des attentats du 11 septembre
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le Bar sportif Vegas 3.0 à Québec a suscité une controverse en publiant une affiche pour une soirée karaoké avec DJ Alex, utilisant une image des attentats du 11 septembre 2001. 

Le propriétaire, Richard Poulin, assume la provocation et défend la liberté d’expression, malgré les critiques sur les réseaux sociaux concernant le mauvais goût et le manque de respect envers les milliers de victimes. 

Ce n’est pas la première polémique pour l’établissement, qui avait déjà publié une offre d’emploi controversée excluant certains profils politiques.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle à l'émission Lagacé le matin, mercredi, qui s'est entretenu avec le propriétaire Richard Poulin.

Les attentats du 11 septembre 2001 correspondent à quatre attentats-suicides islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis et provoquant la mort de près de 3000 personnes, à Manhattan à New York, à Arlington en Virginie et à Shanksville en Pennsylvanie. Les deux tours du World Trade Center de New York ont notamment été percutées par un avion, créant des explosions, des incendies et finalement leur destruction. 

