Le Québécois Daniel Brière entame sa troisième saison en qualité de directeur général avec les Flyers de Philadelphie.
Écoutez Daniel Brière parler de la saison qui s'en vient à Philadelphie en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'arrivée du nouvel entraîneur Rick Tocchet à Philadelphie;
- Les vertus du travail collaboratif au sein de l'organisation;
- «Il faut faire attention de ne pas être trop confortable parce que Tortorella est parti»;
- Le pari Trevor Zegras: Peut-il se relancer?;
«On y croit. C'est la raison pourquoi on est allé le chercher. Des joueurs offensifs comme ça, des fois, ça prend un peu plus de temps pour être confortable sur la patinoire, de trouver tes repères, savoir ce que tu peux faire. Notre parcours a été différent dans le sens que lui a eu beaucoup de succès très tôt. Puis, par la suite, les blessures l'ont rattrapé. C'est une grosse saison pour lui, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est souvent l'âge que certains joueurs offensifs débloquent. Donc on espère que pour lui, ça va être la clé magique cette année.»
Et aussi...
- L'arrivée de Christian Dvorak à Philadelphie
- La deuxième saison de Matvei Michkov: «Je m'attends à ce qu'il frappe un mur, un petit peu, mais c'est quand même un talent fou».