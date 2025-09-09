Les gardiens qui acceptent de jouer moins

Comme bien des amateurs de hockey, Martin Brodeur a été sous le choc d'apprendre le décès de Ken Dryden en fin de semaine.
Mais dans son cas, l'influence du célèbre gardien des Canadiens de Montréal était bel et bien réelle.
Écoutez l'ex-gardien Martin Brodeur, 53 ans, vice-président directeur des Devils du New Jersey, évoquer son parcours, parler de l’influence de Ken Dryden et de Patrick Roy et de la saison des Devils à venir au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin Brodeur évoque le choc du décès de Ken Dryden: «Un homme spécial dans le filet, mais aussi à l'extérieur de la patinoire»;
- Qu'est-ce qui a influencé Brodeur? La coupe Stanley de 1986 des Canadiens et les exploits d'un jeune gardien nommé Patrick Roy;
- Tout comme Dryden, Brodeur a gagné le trophée Calder remis à la recrue par excellence;
- Sa rencontre avec Dryden lors d'un événement à New York: «Je ne me fais pas impressionner facilement, mais quand j'ai rencontré Ken Dryden, là, ça m'a fait quelque chose.»;
- Les attentes de Brodeur pour la saison des Devils : plusieurs nouveaux joueurs se joignent à l'équipe qui a gagné en profondeur;
- Son rôle et son influence chez les Devils? Brodeur a acquis beaucoup d'expérience de Lou Lamoriello et de Doug Armstrong;
- La position des gardiens a bien évolué. Aujourd'hui, on protège les gardiens pour qu'ils ne gardent pas trop de matchs? Les gardiens acceptent de moins jouer pour mieux performer. Brodeur a de la difficulté a comprendre cette situation: «Mais je peux les comprendre, parce que je reçois les mêmes données que tout le monde voit»;
- Luke Hugues est en train de négocier. Brodeur est confiant qu'il va signer sous peu;
- L'influence de Lou Lamoriello sur lui?
- Le leadership de Sheldon Keefe comme entraineur;
- Brodeur n'a pas mis les jambières depuis 10 ans.