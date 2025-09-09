Les gardiens qui acceptent de jouer moins

Comme bien des amateurs de hockey, Martin Brodeur a été sous le choc d'apprendre le décès de Ken Dryden en fin de semaine.

Mais dans son cas, l'influence du célèbre gardien des Canadiens de Montréal était bel et bien réelle.

Écoutez l'ex-gardien Martin Brodeur, 53 ans, vice-président directeur des Devils du New Jersey, évoquer son parcours, parler de l’influence de Ken Dryden et de Patrick Roy et de la saison des Devils à venir au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés