Début du camp des recrues, mercredi

Douze joueurs dont Ivan Demidov, Adam Engström et David Reinbacher se présenteront au camp des recrues des Canadiens de Montréal qui commencera mercredi.

Il s'agit de la première étape du camp préparatoire en vue de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey qui débute sous peu.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé mettre la table pour le camp des recrues du Tricolore qui débutera mercredi.