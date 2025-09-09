Début du camp des recrues, mercredi

Douze joueurs dont Ivan Demidov, Adam Engström et David Reinbacher se présenteront au camp des recrues des Canadiens de Montréal qui commencera mercredi.
Il s'agit de la première étape du camp préparatoire en vue de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey qui débute sous peu.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé mettre la table pour le camp des recrues du Tricolore qui débutera mercredi.
« Il y a un joueur que je vais surveiller plus particulièrement. On a parlé de Owen Beck tantôt, et je veux voir jusqu’où ce gars-là peut aller cet automne. Je m’intéresse aussi au défenseur Adam Engström, parce que tous les recruteurs professionnels qui ne sont pas du Canadien de Montréal et qui viennent de l’extérieur évaluer les joueurs pros du Canadien n’ont exprimé aucun commentaire négatif à son sujet l’année dernière, selon les personnes à qui j’ai parlé. Alors, jusqu’à quel point ce gars-là est-il proche de la Ligue nationale ? »
Les deux animateurs du Hockey des Canadiens au Réseau Cogeco réagissent également au décès de Ken Dryden.
« Dans le cas de Ken Dryden, il était quelqu’un en dehors du hockey. Il s’était construit, il avait des intérêts. C’était une étape importante dans sa vie. Je pense que pour tous les jeunes joueurs et joueuses de hockey aujourd’hui, il faut retenir ceci : ne vous définissez pas uniquement comme joueur ou joueuse de hockey. Quand j’entends le terme ‘Ah, ça, c’est un joueur de hockey’, je pense qu’il faut se rappeler qu’il s’agit avant tout d’un individu, d’une personne. »
Autre sujet abordé:
- Andreï Markov sera honoré par le Tricolore.