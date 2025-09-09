De l'auteure Véronique Marcotte

L'histoire de Gisèle Pelicot, la victime de l'affaire des viols de Mazan, a fait fortement réagir de nombreuses personnes à travers la planète. Du nombre, l'auteure Véronique Marcotte.

Chamboulée par cette histoire, elle a entamé une réflexion à savoir si elle-même s'était déjà révoltée concernant sa propre histoire.

C'est ce qui l'a mené à écrire une autofiction intitulée Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur.

Écoutez son entrevue au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.

Le livre est disponible dès mardi en librairie.