 Aller au contenu
Arts et spectacles
De l'auteure Véronique Marcotte

Le livre «Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: «Ça part d'une colère»

par 98.5

0:00
11:32

Entendu dans

Radio textos

le 9 septembre 2025 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le livre «Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: «Ça part d'une colère»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

L'histoire de Gisèle Pelicot, la victime de l'affaire des viols de Mazan, a fait fortement réagir de nombreuses personnes à travers la planète. Du nombre, l'auteure Véronique Marcotte.

Chamboulée par cette histoire, elle a entamé une réflexion à savoir si elle-même s'était déjà révoltée concernant sa propre histoire.

C'est ce qui l'a mené à écrire une autofiction intitulée Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur.

Écoutez son entrevue au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos

Le livre est disponible dès mardi en librairie.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Implosion: «Ça m'a troublée et fait réfléchir sur mes propres convictions»
Lagacé le matin
Implosion: «Ça m'a troublée et fait réfléchir sur mes propres convictions»
0:00
6:18
Le 12 septembre, c'est le moment de découvrir un album québécois!
Même le week-end
Le 12 septembre, c'est le moment de découvrir un album québécois!
0:00
6:32

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Tasha Kheiriddin raconte son expérience
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Les chroniques de l'étrange: le nouvel ouvrage de Christian Page
Paranormal
Les chroniques de l'étrange: le nouvel ouvrage de Christian Page
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
Report des cibles 2026
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
Les enfants sont de plus en plus aux prises avec de la détresse psychologique
Santé mentale chez les jeunes
Les enfants sont de plus en plus aux prises avec de la détresse psychologique
Témoignage d’un père désespéré, sa fille est sous l’emprise d’un homme violent
Prostitution, fugues et isolement familial
Témoignage d’un père désespéré, sa fille est sous l’emprise d’un homme violent
«Vous êtes épeurants ! Vous, les gens qui tombez en amour» -Hugo Meunier
Le boys club accueille deux nouveaux membres
«Vous êtes épeurants ! Vous, les gens qui tombez en amour» -Hugo Meunier
Comment faire le ménage dans ses amitiés?
Faire du tri dans ses relations
Comment faire le ménage dans ses amitiés?
Crucifix: «On perd du temps, je suis tannée des débats pas importants»
Hôtel de ville de Québec
Crucifix: «On perd du temps, je suis tannée des débats pas importants»
«Ramener la vision des Premières Nations au sein du système de santé du Québec»
Grande entrevue avec Stanley Vollant
«Ramener la vision des Premières Nations au sein du système de santé du Québec»
Un enfant autiste de sept ans perd l'accès à tous ses services d'aide
Compressions budgétaires en éducation
Un enfant autiste de sept ans perd l'accès à tous ses services d'aide
Transformation numérique: pourquoi autant d'échecs au Québec?
Dépassements de coûts, retards, etc.
Transformation numérique: pourquoi autant d'échecs au Québec?
Accepteriez-vous d’être suivi par une application pour baisser vos assurances?
Assurances automobiles
Accepteriez-vous d’être suivi par une application pour baisser vos assurances?
Critique-t-on trop la CAQ pour le projet Northvolt?
Perte de 510 millions de dollars publics
Critique-t-on trop la CAQ pour le projet Northvolt?
Vidéo
Un retour sur scène cet automne pour la chanteuse Marie-Chantal Toupin
Après une pause de 10 ans
Un retour sur scène cet automne pour la chanteuse Marie-Chantal Toupin
Regarder18:17Marie-Eve Tremblay
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00