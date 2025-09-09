Les conservateurs devant la CAQ dans les sondages

Selon un sondage Pallas Data/L'Actualité/Qc125, le Parti conservateur du Québec (PCQ) d'Éric Duhaime dépasse la Coalition avenir Québec (CAQ) dans les intentions de vote.

C'est la première fois que cette situation survient alors que la CAQ se retrouve au quatrième rang. Il faut toutefois préciser que cela s'explique surtout par une baisse du parti de François Legault que par une hausse du PCQ.

Le Parti conservateur obtient 15% dans les intentions de vote, tandis que la CAQ qvoit ses appuis fondre à 11%.

Malgré sa défaite dans l'élection partielle dans Arthabaska, le chef conservateur Éric Duhaime se dit encouragé par le portrait politique, lors d'une entrevue accordée à l'animateur Patrick Lagacé.

Il promet d'ailleurs d'abolir les taxes sur l'essence et sortir le Québec du marché du carbone s'il est élu, afin de réduire le prix du litre d'essence à la pompe.