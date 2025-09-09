Sa santé mentale sera au coeur des discussions

La mère accusée d'avoir abandonné sa fille pendant trois jours sur le bord d'une autoroute en Ontario en juin pourrait voir les procédures criminelles se terminer dès la semaine prochaine.

Après une évaluation de 30 jours sur son état mental, la date de son procès a été fixée au 15 septembre.

La femme de 34 ans fait face à des chefs d'accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles et d'abandon illégal d'enfant.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel parler de ce dossier au micro de Patrick Lagacé.

La santé mentale de l'accusée sera au coeur des discussions lors de ce procès alors que témoignera la psychiatre Marie-Michelle Bélanger.

