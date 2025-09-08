Ken Dryden (1947-2025)

Qui de mieux qu'un gardien pour mesurer l'héritage d'un gardien?

C'est ce que fait José Théodore à l'endroit de Ken Dryden au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Théodore, qui a lu The Game, jette un éclairage particulier sur la carrière de Ken Dryden.

«Tu vois un gars comme Ken Dryden qui sort du collège à 18 ans, qui gagne le trophée le plus utile en séries, la coupe... Comment il se comportait hors glace. C'était un vrai gentleman. À chaque fois que je l'ai côtoyé, tu étais captivé par ses points de vue, puis il amène tout le temps. On parlait de hockey, mais il amène un point de vue. Toujours posé, relax. Mais on le voyait dans ses matchs, il donnait confiance à ses joueurs avec sa fameuse position sur son bâton», dit-il.