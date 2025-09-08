 Aller au contenu
Hockey
Ken Dryden (1947-2025)

«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore

par 98.5 Sports

Mario Langlois
Ken Dryden en 1978 / Photo d'archives AP

Qui de mieux qu'un gardien pour mesurer l'héritage d'un gardien?

C'est ce que fait José Théodore à l'endroit de Ken Dryden au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Théodore, qui a lu The Game, jette un éclairage particulier sur la carrière de Ken Dryden.

«Tu vois un gars comme Ken Dryden qui sort du collège à 18 ans, qui gagne le trophée le plus utile en séries, la coupe... Comment il se comportait hors glace. C'était un vrai gentleman. À chaque fois que je l'ai côtoyé, tu étais captivé par ses points de vue, puis il amène tout le temps. On parlait de hockey, mais il amène un point de vue. Toujours posé, relax. Mais on le voyait dans ses matchs, il donnait confiance à ses joueurs avec sa fameuse position sur son bâton», dit-il.

«Mais ce qui m'a impressionne le plus à part le fait que, hors glace, il était avocat, ministre... Ç'a été le fait qu'il est parti selon ses termes. C'est rare, en tant que joueur de hockey, que tu décides quand tu pars. Il a accompli ce qu'il voulait accomplir. C'est quelqu'un d'inspirant.»

José Théodore

