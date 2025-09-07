En vigueur depuis le 14 août

La loi 16 permet depuis le 14 août 2025 un «meilleur entretien du parc immobilier». Plus précisément, depuis cette date, tous les syndicats de copropriétaires devront remettre à un copropriétaire vendeur une attestation sur l’état de ce qu’il veut acheter.

Mais quels seront les effets concrets de cette loi sur ceux et celles qui souhaitent devenir propriétaires d'un condo? Et doit-on s'attendre à une hausse importante des frais de condo?

Écoutez Me Pierre-Alexis Bombarider, avocat en droit de la copropriété, droit de la construction et droit immobilier, décortiquer le tout, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.