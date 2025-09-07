Courtes fortes pluies et longues sécheresses

Le Québec fait présentement face à des niveaux d'eau inquiétants en raison de la chaleur et du manque d'averse important au cours de la saison estivale.
Écoutez Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des Maraîchers du Québec, discuter de l'effet de ces conditions météorologiques extrêmes sur le secteur agricole québécois, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«Nos climatologues agricoles prévoient que, pour les 25 prochaines années au Québec, ce sera des périodes très courtes avec des précipitations abondantes, puis de longues de sécheresses. Cette réalité va se perpétuer. Et il faut s'habituer à vivre avec ces extrêmes climatiques.»