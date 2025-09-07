 Aller au contenu
Entente de princpe rejeté pour Air Canada : quelles sont les prochaines étapes?

le 7 septembre 2025 07:48

Entente de princpe rejeté pour Air Canada : quelles sont les prochaines étapes?
Des gens manifestent en soutien et en solidarité avec les agents de bord d'Air Canada, au centre-ville de Montréal, le lundi 18 août 2025. / Christopher Katsarov | La Presse canadienne

Les agents de bord d’Air Canada ont rejetteté à 99% l'entente de principe proposée par l'employeur au sujet de leur nouvelle collection collective, samedi, quelques semaines après une importante grève ayant entraîné la suspension de plus de 700 vols.

Si Air Canada et le Syndicat canadien de Fonction publique (SCFP), affirment qu’aucune grève ni lock-out ne suivront, le processus est loin d’être terminé. Air Canada se dit notamment prête à «s’engager pleinement dans le processus de médiation et d’arbitrage».

Mais en quoi cela consiste-t-il? Une grève pourrait-elle tout de même avoir lieu?

Écoutez Me Marc Boudreau, avocat en droit du travail, discuter des étapes qui devraient suivre, dimanche, à l'émission Même le week-end.

