Revue de presse

Les agents de bord de la compagnie aérienne Air Canada ont rejeté à 99,1 % l'entente de principe que proposait l'employeur, samedi après-midi.
Écoutez Jeffrey Subranni brosser le portrait de ce conflit qui perdure principalement en raison des conditions salariales, dimanche, à l'émission Même le week-end.
«Cette grève, c'était parce qu'au sol, les agents de bord sont peu ou pas payés. On parle d'une moyenne de 35 h par mois sans être payés. Donc, il y a eu ce mouvement de grève. Les partis avaient convenu que ça passerait en médiation, avant d'aller en arbitrage. Alors, en quoi consistent les prochaines étapes? Nous aurons à l'émission un avocat spécialisé en droit du travail.»