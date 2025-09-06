 Aller au contenu
Hockey
Décès de Ken Dryden

«C'est un gars qui était en avant de son temps» -Serge Savard

le 6 septembre 2025 10:16

«C'est un gars qui était en avant de son temps» -Serge Savard
Ken Dryden et les membres de l'équipe canadienne de la Série du siècle de 1972 sont honorés à la Chambre des communes, à Ottawa, le jeudi 22 septembre 2022 / Patrick Doyle | La Presse canadienne

Ken Dryden, légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal, est décédé d’un cancer à l'âge de 78 ans vendredi. 

Plusieurs de ces anciens coéquipiers étaient stupéfaits d'apprendre la nouvelle, puisque l'ancien joueur vedette avec gardé secret son état de santé.

Écoutez Serge Savard, ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, samedi, réagir à l'émission Même le week-end.

«Je l'ai côtoyé beaucoup dans les dernières années, puis je n’ai jamais vu un soupçon de maladie. Mais c'était un grand personnage et ça a été le meilleur de son temps, sans aucun doute. Et il a eu une carrière assez formidable aussi en dehors de la patinoire. C'est un gars qui était en avant de son temps. Il parlait d'environnement il y a 50 ans alors que personne ne parlait d'environnement à cette époque-là.»

Serge Savard

