Décès de Ken Dryden

Ken Dryden, légendaire gardien de but des Canadiens de Montréal, est décédé d’un cancer à l'âge de 78 ans vendredi.

Plusieurs de ces anciens coéquipiers étaient stupéfaits d'apprendre la nouvelle, puisque l'ancien joueur vedette avec gardé secret son état de santé.

Écoutez Serge Savard, ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal, samedi, réagir à l'émission Même le week-end.