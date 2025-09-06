Ken Dryden, gardien vedette du Canadien de Montréal au cours des années 70, mais aussi politicien et auteur, est décédé vendredi à 78 ans.
Écoutez Jeffrey Subranni brosser le portrait de cette vedette du hockey, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.
«Son départ marque la fin d'une époque. Ça soulève beaucoup de réactions en raison de toutes les sphères auxquelles il a touché. D'abord comme gardien, avec des statistiques parmi les plus impressionnantes dans les années 70, et par la suite, comme politicien.»