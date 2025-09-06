 Aller au contenu
Décès de Ken Dryden

«C'est un homme qui a fait avancer le sport» -Martin McGuire

par 98.5

le 6 septembre 2025 07:49

«C'est un homme qui a fait avancer le sport» -Martin McGuire
L'ancien coéquipier des Canadiens de Montréal, Ken Dryden, prend la parole lors des funérailles de l'ancien capitaine des Canadiens de Montréal, Jean Béliveau / Paul Chiasson | La Presse canadienne

L'ancien gardien du Canadien de Montréal Ken Dryden est décédé d'un cancer, vendredi, à l’âge de 78 ans. 

Écoutez Martin McGuire brosser le portrait de la carrière de ce joueur qui a contribué à plusieurs Coupes Stanley remportées par le tricolore, samedi, à l'émission Même le week-end.

«M. Dryden était quelqu'un d'assez unique en soi. Jeffrey. Puis je pense qu'il a toujours été un homme de conviction. C'est quelqu'un qui a aussi toujours eu des opinions très, très tranchées concernant la violence au hockey qui ne devrait pas avoir sa place. C'est un homme qui n'était pas nécessairement de son temps, mais c'est un homme qui a fait avancer le sport pour toutes sortes de raisons.»

Martin McGuire

