Justice et faits divers
En seulement quelques mois

Un deuxième membre du personnel d'une école de Mont-Laurier a été arrêté

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 06:10

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
La communauté de l'école polyvalente Saint-Joseph à Mont-Laurier, dans les Laurentides, a été secouée par une deuxième arrestation en seulement quelques mois au sein du personnel de l'établissement.

Le directeur adjoint de l'école, Jean-François Pelletier, a récemment été arrêté par les enquêteurs de la Sûreté du Québec.

Il fait face à des accusations d'exploitation et d'agression sexuelle sur un enfant de moins de seize ans, des gestes qui auraient été commis en 1997, alors qu'il était en position d'autorité.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel expliquer que l'homme de 53 ans a été libéré sous conditions, mais doit comparaître au cours des prochaines semaines, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle revient aussi sur l'arrestation et la mise en accusation d'une enseignante de 41 ans, de la même école, Christine Taillon, pour leurre à l'égard de deux jeunes entre 2022 et 2025.

Autres sujets traités:

  • Des coups de feu ont été tirés sur un immeuble à logements, jeudi soir, à Montréal
  • Un homme arrêté pour un meurtre dans un bar de Côte-des-Neiges cet été.
