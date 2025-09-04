À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé traite du décès de l'éminent sociologue Guy Rocher à l'âge de 101 ans.
Il aura marqué la société québécoise par ses nombreuses contributions.
Celui qui a été professeur de sociologie pendant un demi-siècle à l'Université de Montréal est considéré comme un acteur clé de la Révolution tranquille.
Il a également pris part à la Commission Parent, qui a mené à la création du ministère de l'Éducation dans les années 1960.
Guy Rocher était aussi un grand défenseur de la langue française, de la culture québécoise et de la laïcité.
Autres sujets traités:
- La CAQ qui reporte son caucus de rentrée: probablement que le Parlement sera prorogé;
- La coroner Géhane Kamel a finalement remis son rapport six ans après le décès de la fillette de Granby;
- Mark Carney rimera avec austérité;
- L'hôpital Maisonneuve-Rosemont tombe en miettes;
- Le mensonge est un outil puissant pour le président américain Donald Trump;
- La santé publique américaine s'éloigne de la science;
- Caroline Quach-Thanh succède à Luc Boileau à la tête de la Santé publique du Québec.