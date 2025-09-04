À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé traite du décès de l'éminent sociologue Guy Rocher à l'âge de 101 ans.

Il aura marqué la société québécoise par ses nombreuses contributions.

Celui qui a été professeur de sociologie pendant un demi-siècle à l'Université de Montréal est considéré comme un acteur clé de la Révolution tranquille.

Il a également pris part à la Commission Parent, qui a mené à la création du ministère de l'Éducation dans les années 1960.

Guy Rocher était aussi un grand défenseur de la langue française, de la culture québécoise et de la laïcité.

