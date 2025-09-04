Rapport de Géhane Kamel

 Aller au contenu
Lettre de la coroner: un baume pour la grand-mère de la fillette de Granby

La coroner Géhane Kamel a commenté mercredi son rapport sur le décès de la fillette de Granby en 2019.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, aborder la mort de la fillette et le rapport de la coroner, qui a indiqué que tout le monde l’a échappé.

«Plusieurs signes avant-coureurs laissaient présanger cette tragédie.»

Bénédicte Lebel

Six ans plus tard, Géhane Kamel a affirmé que des démarches ont été faites, mais que les écoles, la DPJ, le système de santé, la police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales travaillent encore en silo.

Devant le constat que les dossiers en attente sont aussi nombreux, elle a réclamé au gouvernement qu'il s'assure que la DPJ dispose de davantage de ressources pour aider adéquatement les enfants.

Soulignons que la coroner termine son rapport avec une lettre à la petite de sept ans, en disant espérer qu'elle trouve un certain repos, ce qui a été très apprécié de la famille.

