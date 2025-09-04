Rapport de Géhane Kamel

Six ans plus tard, Géhane Kamel a affirmé que des démarches ont été faites, mais que les écoles, la DPJ, le système de santé, la police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales travaillent encore en silo.

Devant le constat que les dossiers en attente sont aussi nombreux, elle a réclamé au gouvernement qu'il s'assure que la DPJ dispose de davantage de ressources pour aider adéquatement les enfants.

Soulignons que la coroner termine son rapport avec une lettre à la petite de sept ans, en disant espérer qu'elle trouve un certain repos, ce qui a été très apprécié de la famille.