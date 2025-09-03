 Aller au contenu
Hockey
Contrats à venir de Hutson et Demidov

«Ça va commencer à coûter cher à Montréal» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2025 20:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Ça va commencer à coûter cher à Montréal» -Stéphane Waite
Stéphane Waite / Cogeco Média

Parmi les nombreuses rumeurs contractuelles du moment, celle liée à Kirill Kaprizov est spectaculaire au possible.

Le propriétaire du Wild du Minnesota serait prêt, semble-t-il, à payer de 15 ou 16 millions $ par saison pour l'attaquant.

Écoutez Stéphane Waite commenter les rumeurs de contrat dans la LNH en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Si la rumeur se confirme, ça changerait beaucoup de choses dans la LNH», estime Waite.

Les sujets discutés

  • 15 millions $ pour Kaprizov, ça veut dire combien pour Connor McDavid?
  • On compare souvent Ivan Demidov à un jeune Kaprizov;
  • Les contrats de Nick Suzuki, Cole Caufield et Juraj Slafkovsky vont bientôt ressembler à des aubaines;
  • Demidov arrive au moment où le plafond salarial va être haussé;
  • «Ça va commencer à coûter cher à Montréal».
9:13
16:40
