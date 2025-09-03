Contrats à venir de Hutson et Demidov

Parmi les nombreuses rumeurs contractuelles du moment, celle liée à Kirill Kaprizov est spectaculaire au possible.

Le propriétaire du Wild du Minnesota serait prêt, semble-t-il, à payer de 15 ou 16 millions $ par saison pour l'attaquant.

Écoutez Stéphane Waite commenter les rumeurs de contrat dans la LNH en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Si la rumeur se confirme, ça changerait beaucoup de choses dans la LNH», estime Waite.

Les sujets discutés