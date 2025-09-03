Assurances automobiles

 Aller au contenu
Finances personnelles
Accepteriez-vous d’être suivi par une application pour baisser vos assurances?

par 98.5

0:00
15:05

le 3 septembre 2025 11:58

Accepteriez-vous d’être suivi par une application de bon conducteur afin de baisser le coût de vos assurances?

Écoutez le spécialiste en assurances et rédacteur en chef «Journal of Risk and Insurance», Martin Boyer aborder la question, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il explique que ces outils favorisent les bons conducteurs, mais soulèvent des enjeux de vie privée et de fiabilité des données, notamment sur la distinction entre le conducteur et le passager et l’utilisation des informations personnelles.

