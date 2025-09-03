Le rapport de la coroner Géhane Kamel, à propos de la mort de la fillette de Granby, a été dévoilé mercredi matin.

La coroner émet une dizaine de recommendations. Elle insiste notamment sur la nécessité de consolider les services psychosociaux de première ligne et d'augmenter les budgets qui leur sont destinés.

Elle demande que ces services soient adaptés pour les populations vulnérables en garantissant une intensité et une durée d'intervention appropriée.

La coroner demande aussi la mise en place d'un registre unique recensant tous les cas pris en charge par les DPJ de la province.

Par ailleurs, elle affirme qu'il y avait plusieurs signes avant-coureurs à l'événement tragique concernant la petite de Granby.

5 personnes arrêtées pour séquestration

En Montérégie, les policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont procédé, mardi soir, à l’arrestation de cinq personnes pour séquestration.

Les policiers s'étaient tout d'abord rendus au Motel Sainte-Catherine pour une dispute entre une vingtaine d’individus. Sur place, des gens se sont dits victimes d’enlèvement plutôt dans la journée à Montréal.