Société
Au Québec

Quels sont les compagnies d'assurance auto et habitation les plus appréciées?

par 98.5

le 3 septembre 2025 08:32

Patrick Lagacé
Quels sont les compagnies d'assurance auto et habitation les plus appréciées?
Le magazine Protégez-Vous a publié un dossier portant notamment sur les assurances auto mobiles. / Adobe Stock

Le magazine Protégez-Vous a publié un dossier portant sur les assurances auto et habitation.

 L’enquête a été réalisée auprès de 1 000 répondants ayant fait une réclamation dans les trois dernières années.

Selon les résultats, les assureurs lautomobiles es plus appréciés au Québec sont:

  • CAA-Québec
  • La Personnelle
  • Mouvement Desjardins
  • Promutuel Assurance

Écoutez le journaliste de chez Protégez-Vous, Jean-Luc Lavallée, discuter des assurances automobiles avec l'animateur Patrick Lagacé. 

Selon lui, il est essentiel de magasiner régulièrement son assurance, idéalement une fois par année.

«Oui, magasiner une assurance peut être une corvée. Mais, une étude a révélé des écarts de prix pouvant dépasser 2 600 $ pour une même couverture, simplement selon l’assureur choisi.»

Jean-Luc Lavallée

