Le magazine Protégez-Vous a publié un dossier portant sur les assurances auto et habitation.
L’enquête a été réalisée auprès de 1 000 répondants ayant fait une réclamation dans les trois dernières années.
Selon les résultats, les assureurs lautomobiles es plus appréciés au Québec sont:
- CAA-Québec
- La Personnelle
- Mouvement Desjardins
- Promutuel Assurance
Écoutez le journaliste de chez Protégez-Vous, Jean-Luc Lavallée, discuter des assurances automobiles avec l'animateur Patrick Lagacé.
Selon lui, il est essentiel de magasiner régulièrement son assurance, idéalement une fois par année.
«Oui, magasiner une assurance peut être une corvée. Mais, une étude a révélé des écarts de prix pouvant dépasser 2 600 $ pour une même couverture, simplement selon l’assureur choisi.»