À la commission Gallant, merdi, le premier ministre du Québec François Legault a dit sous serment qu'il n'était au courant du budget et des dépassements de coûts liés au virage numérique à la SAAQ, avant la publication du rapport de la Vérificatrice générale en février 2025.

«Selon moi, que j'apprenne aussi tard qu'il y a un dépassement de 500 millions de dollars ce n'est pas normal, a-t-il-affirmé. La vérificatrice générale est la pour vérifier et nous pour gérer. Il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice le dépassement des coûts.»