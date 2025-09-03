 Aller au contenu
Politique
Commission Gallant

Fiasco SAAQclic: «Un problème de communication flagrant» -Monsef Derraji

par 98.5

0:00
13:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 08:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Fiasco SAAQclic: «Un problème de communication flagrant» -Monsef Derraji
À la commission Gallant, merdi, le premier ministre du Québec François Legault a dit sous serment qu'il n'était au courant du budget et des dépassements de coûts liés au virage numérique à la SAAQ,. / La Presse Canadienne

À la commission Gallant, merdi, le premier ministre du Québec François Legault a dit sous serment qu'il n'était au courant du budget et des dépassements de coûts liés au virage numérique à la SAAQ, avant la publication du rapport de la Vérificatrice générale en février 2025.

«Selon moi, que j'apprenne aussi tard qu'il y a un dépassement de 500 millions de dollars ce n'est pas normal, a-t-il-affirmé. La vérificatrice générale est la pour vérifier et nous pour gérer. Il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice le dépassement des coûts.»

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, discuter du témoignage de François Legault ainsi que le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, à l'émission de Patrick Lagacé.

La déclaration de M. Legault a été fortement remise en question par l'opposition politique, qui considère que le gouvernement caquiste avait été informé bien plus tôt des problèmes financiers liés au projet SAAQclic. 

«Tout le monde autour de M. Legault savait ce qui se passait avec ce projet et si le premier ministre affirme qu'il n’a rien su, c’est qu'il y a un problème de communication flagrant. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la gestion de l’argent public et la transparence du gouvernement.»

Monsef Derraji

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Lagacé le matin
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
0:00
15:55
Commission Gallant: «Le langage corporel de François Legault sera à surveiller»
Le Québec maintenant
Commission Gallant: «Le langage corporel de François Legault sera à surveiller»
0:00
10:18

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école?
Un documentaire signé Marwah Rizqy
Pourquoi les garçons réussissent moins bien que les filles à l'école?
Poste de transformation: «Hydro-Québec a reconnu cette intelligence collective»
La société d'État change ses plans
Poste de transformation: «Hydro-Québec a reconnu cette intelligence collective»
Luc Poirier veut racheter le terrain de Northvolt: «Il est mort de rire !»
Le flair de l'homme d'affaires
Luc Poirier veut racheter le terrain de Northvolt: «Il est mort de rire !»
Jean-François Kacou et son utilisation innovante de LinkedIn
Candidat à la mairie de Montréal
Jean-François Kacou et son utilisation innovante de LinkedIn
«Ordinary» d'Alex Warren, la chanson de l'été 2025?
Billboard se prononce
«Ordinary» d'Alex Warren, la chanson de l'été 2025?
Rapport de la coroner sur la fillette de Granby: plusieurs signes avant-coureurs
Mort de la fillette de Granby
Rapport de la coroner sur la fillette de Granby: plusieurs signes avant-coureurs
Quels sont les compagnies d'assurance auto et habitation les plus appréciées?
Au Québec
Quels sont les compagnies d'assurance auto et habitation les plus appréciées?
Joindre Revenu Canada: «Ça s'est beaucoup détérioré depuis la pandémie»
Des contribuables incapables d'avoir la ligne
Joindre Revenu Canada: «Ça s'est beaucoup détérioré depuis la pandémie»
Grand défilé militaire à Beijing: «C'est un pied de nez à Donald Trump»
Vladimir Poutine et Kim Jong-un sont présents
Grand défilé militaire à Beijing: «C'est un pied de nez à Donald Trump»
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
Mort du projet Northvolt
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
Mort du projet Northvolt: «On ne peut que se désoler du dénouement»
Un échec cuisant pour le Québec?
Mort du projet Northvolt: «On ne peut que se désoler du dénouement»
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Témoignage à la commission Gallant
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Agent conversationnel
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
Internationaux de tennis des États-Unis
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00