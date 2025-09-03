À la commission Gallant, merdi, le premier ministre du Québec François Legault a dit sous serment qu'il n'était au courant du budget et des dépassements de coûts liés au virage numérique à la SAAQ, avant la publication du rapport de la Vérificatrice générale en février 2025.
«Selon moi, que j'apprenne aussi tard qu'il y a un dépassement de 500 millions de dollars ce n'est pas normal, a-t-il-affirmé. La vérificatrice générale est la pour vérifier et nous pour gérer. Il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice le dépassement des coûts.»
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, discuter du témoignage de François Legault ainsi que le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, à l'émission de Patrick Lagacé.
La déclaration de M. Legault a été fortement remise en question par l'opposition politique, qui considère que le gouvernement caquiste avait été informé bien plus tôt des problèmes financiers liés au projet SAAQclic.
«Tout le monde autour de M. Legault savait ce qui se passait avec ce projet et si le premier ministre affirme qu'il n’a rien su, c’est qu'il y a un problème de communication flagrant. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la gestion de l’argent public et la transparence du gouvernement.»