Mort du projet Northvolt

Québec a finalement décidé de tirer la plogue dans le projet Northvolt.

Annoncé en grande pompe il y a deux ans, le gouvernement doit maintenant faire des pieds et des mains pour limiter ses pertes estimées à 510 millions de dollars actuellement.

La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, dit avoir bon espoir de recouvrer une partie de l'argent public investi en raison du terrain où devait être érigée la future méga-usine sur la Rive-Sud.

