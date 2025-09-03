 Aller au contenu
Mort du projet Northvolt

«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 07:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«En garantie du prêt de 260 M$, il y a le terrain» -Christine Fréchette
La ministre Christine Fréchette / La Presse Canadienne

Québec a finalement décidé de tirer la plogue dans le projet Northvolt.

Annoncé en grande pompe il y a deux ans, le gouvernement doit maintenant faire des pieds et des mains pour limiter ses pertes estimées à 510 millions de dollars actuellement.

La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, dit avoir bon espoir de recouvrer une partie de l'argent public investi en raison du terrain où devait être érigée la future méga-usine sur la Rive-Sud.

Écoutez celle qui est également ministre de l'Industrie et de l'Innovation, mercredi, à Lagacé le matin.

«Sur le 510 millions $, il y en a une partie, à savoir 270 millions [...] qu'on ne pourra pas récupérer. Pour ce qui est du 260 millions $, qui se trouve être en fait un prêt de 240 millions $, plus l'intérêt qui a roulé depuis, ça, je suis très confiante qu'on va aller le récupérer parce qu'en garantie de ce montant, il y a le terrain [...] Et c'est ce à quoi on travaille avec nos démarches entamées au tribunal hier.»

Christine Fréchette

Autres sujets abordés

  • Pourquoi Ottawa n'a rien perdu dans Northvolt?
  • Près d'un milliard investi dans Nemaska, un autre projet risqué de la filière batterie: «Je suis convaincue que ça va marcher», dit Christine Fréchette
  • Terrain payé 240 M$ sur lequel la méga-usine Northvolt devait être érigée: «On a un oeil intéressé [...] parce que c'est un terrain d'une grande taille, avec des caractéristiques particulières» -Christine Fréchette
