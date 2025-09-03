ChatGPT a été en panne mercredi matin. L'agent conversationnel ne répondait plus aux questions des internautes.

L'entreprise OpenAI a confirmé le tout.

D'après de nombreux utilisateurs, le site était bien accessible sur les téléphones intelligents, mais sur la version PC, l'outil ne fournissait aucune réponse.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point mercredi à Lagacé le matin.