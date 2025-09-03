ChatGPT a été en panne mercredi matin. L'agent conversationnel ne répondait plus aux questions des internautes.
L'entreprise OpenAI a confirmé le tout.
D'après de nombreux utilisateurs, le site était bien accessible sur les téléphones intelligents, mais sur la version PC, l'outil ne fournissait aucune réponse.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point mercredi à Lagacé le matin.
«Preuve que c'est vraiment entré dans le quotidien. Il y a eu une panique ce matin. C'était pas nécessairement la première panique en ce genre, mais définitivement une des plus importantes depuis l'arrivée de ChatGPT dans le domaine.»
