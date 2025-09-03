 Aller au contenu
Techno
Agent conversationnel

Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»

par 98.5

0:00
5:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

ChatGPT a été en panne mercredi matin. L'agent conversationnel ne répondait plus aux questions des internautes.

L'entreprise OpenAI a confirmé le tout.

D'après de nombreux utilisateurs, le site était bien accessible sur les téléphones intelligents, mais sur la version PC, l'outil ne fournissait aucune réponse.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point mercredi à Lagacé le matin.

«Preuve que c'est vraiment entré dans le quotidien. Il y a eu une panique ce matin. C'était pas nécessairement la première panique en ce genre, mais définitivement une des plus importantes depuis l'arrivée de ChatGPT dans le domaine.»

Frédéric Labelle

Autre sujet abordé

  • L'utilisation «discutable» des réseaux sociaux par l'équipe de Sam Hamad, candidait à la mairie de Québec.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
La commission
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
0:00
8:55
Une création de l'IA: un balado à propos de «Nathalie et Luc»
La commission
Une création de l'IA: un balado à propos de «Nathalie et Luc»
0:00
4:36

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Témoignage à la commission Gallant
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
Internationaux de tennis des États-Unis
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
Spécial «En noir et blanc» | L'énigme du mercredi 3 septembre
Lagacé le matin
Spécial «En noir et blanc» | L'énigme du mercredi 3 septembre
Antigang: «On reste dans les enquêtes et les histoires de filous»
Nouvelle série quotidienne de Radio-Canada
Antigang: «On reste dans les enquêtes et les histoires de filous»
«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»
Le Tour d'horizon de l'actualité
«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»
En double: «L'expérience que Leylah est allée chercher est phénoménale»
Avec Venus Williams à New York
En double: «L'expérience que Leylah est allée chercher est phénoménale»
Attaque sur un avocat: Jean-François Malo veut faire de la prison à domicile
Promoteur immobilier de Joliette
Attaque sur un avocat: Jean-François Malo veut faire de la prison à domicile
Vidéo
«Tous en choeur»: chanter pour contrer l'Alzheimer
L'importance de la musique
«Tous en choeur»: chanter pour contrer l'Alzheimer
Regarder13:39Patrick Lagacé
Un claim à Petite-Nation: «C'est la marque de commerce de François Legault !»
Projet de mine de l'entreprise Lomiko Metals
Un claim à Petite-Nation: «C'est la marque de commerce de François Legault !»
Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US Open
Omnium de tennis des États-Unis
Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US Open
Découpe d'un thon en public à Montréal: «Un rituel pour remercier la Nature»
Antonio Park au marché de nuit asiatique
Découpe d'un thon en public à Montréal: «Un rituel pour remercier la Nature»
The Weeknd : 5 milliards d'écoutes sur Spotify
Succès mondial
The Weeknd : 5 milliards d'écoutes sur Spotify
Des nids de guêpes plus gros et matures cette année
À cause de la chaleur et de l’humidité
Des nids de guêpes plus gros et matures cette année
Plan américain pour reconstruire la bande de Gaza: «Le projet a changé d'allure»
Un document rendu public par le Washington Post
Plan américain pour reconstruire la bande de Gaza: «Le projet a changé d'allure»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00