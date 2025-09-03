Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette qui a été reconnu coupable de voies de fait contre un avocat du Mouvement Desjardins, souhaite faire de la prison à domicile.

En mars 2020, Malo avait envoyé ses deux hommes de main attaquer l’avocat Nicholas Daudelin à son domicile de Mont-Saint-Hilaire.

Il avait alors été atteint par un projectile à la jambe. Les deux assaillants avaient été arrêtés et condamnés à neuf ans et dix ans de prison pour avoir déchargé une arme à feu.

