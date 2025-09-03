 Aller au contenu
Justice et faits divers
Promoteur immobilier de Joliette

Attaque sur un avocat: Jean-François Malo veut faire de la prison à domicile

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2025 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Attaque sur un avocat: Jean-François Malo veut faire de la prison à domicile
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette qui a été reconnu coupable de voies de fait contre un avocat du Mouvement Desjardins, souhaite faire de la prison à domicile.

En mars 2020, Malo avait envoyé ses deux hommes de main attaquer l’avocat Nicholas Daudelin à son domicile de Mont-Saint-Hilaire.

Il avait alors été atteint par un projectile à la jambe. Les deux assaillants avaient été arrêtés et condamnés à neuf ans et dix ans de prison pour avoir déchargé une arme à feu.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point dans cette histoire, mercredi, à Lagacé le matin.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le couple Warren a marqué la recherche sur les histoires de fantôme»
Radio textos
«Le couple Warren a marqué la recherche sur les histoires de fantôme»
0:00
19:56
Écrasement d'un aéronef près de La Tuque
Lagacé le matin
Écrasement d'un aéronef près de La Tuque
0:00
4:28

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Témoignage à la commission Gallant
«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Agent conversationnel
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
Internationaux de tennis des États-Unis
Face à Alex de Minaur: «Un défi à la portée de Félix Auger-Aliassime»
Spécial «En noir et blanc» | L'énigme du mercredi 3 septembre
Lagacé le matin
Spécial «En noir et blanc» | L'énigme du mercredi 3 septembre
Antigang: «On reste dans les enquêtes et les histoires de filous»
Nouvelle série quotidienne de Radio-Canada
Antigang: «On reste dans les enquêtes et les histoires de filous»
«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»
Le Tour d'horizon de l'actualité
«C'est fort de café d'entendre François Legault parler d'imputabilité»
En double: «L'expérience que Leylah est allée chercher est phénoménale»
Avec Venus Williams à New York
En double: «L'expérience que Leylah est allée chercher est phénoménale»
Vidéo
«Tous en choeur»: chanter pour contrer l'Alzheimer
L'importance de la musique
«Tous en choeur»: chanter pour contrer l'Alzheimer
Regarder13:39Patrick Lagacé
Un claim à Petite-Nation: «C'est la marque de commerce de François Legault !»
Projet de mine de l'entreprise Lomiko Metals
Un claim à Petite-Nation: «C'est la marque de commerce de François Legault !»
Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US Open
Omnium de tennis des États-Unis
Félix Auger-Aliassime a éliminé la 15e tête de série au US Open
Découpe d'un thon en public à Montréal: «Un rituel pour remercier la Nature»
Antonio Park au marché de nuit asiatique
Découpe d'un thon en public à Montréal: «Un rituel pour remercier la Nature»
The Weeknd : 5 milliards d'écoutes sur Spotify
Succès mondial
The Weeknd : 5 milliards d'écoutes sur Spotify
Des nids de guêpes plus gros et matures cette année
À cause de la chaleur et de l’humidité
Des nids de guêpes plus gros et matures cette année
Plan américain pour reconstruire la bande de Gaza: «Le projet a changé d'allure»
Un document rendu public par le Washington Post
Plan américain pour reconstruire la bande de Gaza: «Le projet a changé d'allure»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00