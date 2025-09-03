 Aller au contenu
Avec Venus Williams à New York

En double: «L'expérience que Leylah est allée chercher est phénoménale»

le 3 septembre 2025 06:12

Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le duo composé de Leylah Fernandez et Venus Williams s'est incliné mardi devant Katerina Siniakova et Taylor Townsend en deux manches de 6-1 et 6-2, lors des quarts de finale en double féminin à New York.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le parcours en double de Leylah Fernandez qui a pris fin mardi à New York.

«Au-delà du résultat, l'expérience que Leylah est allée chercher dans ce parcours est phénoménale. Ça ne s'achète pas. Imagine si je fais le parallèle, c'est peut-être un peu boiteux, mais t'es un jeune joueur dans la Ligue nationale de hockey, tu arrives puis on te place sur un trio avec Jaromir Jagr...»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Choc au sommet entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en demi-finale du US Open;
  • Félix Auger-Aliassime se mesure à Alex de Minaur mercredi avant-midi à New York;
  • Les Blue Jays, menés par George Springer, rebondissent contre les Reds de Cincinnati.
