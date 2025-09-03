Avec Venus Williams à New York

Le duo composé de Leylah Fernandez et Venus Williams s'est incliné mardi devant Katerina Siniakova et Taylor Townsend en deux manches de 6-1 et 6-2, lors des quarts de finale en double féminin à New York.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le parcours en double de Leylah Fernandez qui a pris fin mardi à New York.