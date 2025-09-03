Avec Venus Williams à New York

Le duo composé de Leylah Fernandez et Venus Williams s'est incliné mardi devant Katerina Siniakova et Taylor Townsend en deux manches de 6-1 et 6-2, lors des quarts de finale en double féminin à New York.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le parcours en double de Leylah Fernandez qui a pris fin mardi à New York.
«Au-delà du résultat, l'expérience que Leylah est allée chercher dans ce parcours est phénoménale. Ça ne s'achète pas. Imagine si je fais le parallèle, c'est peut-être un peu boiteux, mais t'es un jeune joueur dans la Ligue nationale de hockey, tu arrives puis on te place sur un trio avec Jaromir Jagr...»
Autres sujets abordés
- Choc au sommet entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en demi-finale du US Open;
- Félix Auger-Aliassime se mesure à Alex de Minaur mercredi avant-midi à New York;
- Les Blue Jays, menés par George Springer, rebondissent contre les Reds de Cincinnati.