Le chanteur The Weeknd est le premier artiste à franchir les 5 milliards d'écoutes sur Spotify avec la chanson «Blinding Lights», un succès lancé en 2019 sur l'album Afters Hour.

La chanson est restée dans le top 10 pendant un an, établissant un record historique.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le succès mondial de The Weeknd, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés