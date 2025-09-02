Manque d’entretien routier au Québec

Les changements climatiques ont des conséquences bien plus vastes que l'on aurait pu le croire auparavant, alors que les nombreux gels et dégels qui frappent davantage le Québec depuis quelques années, contribuent à augmenter le phénomène des nids-de-poule sur nos routes.

Existe-t-il une solution aux nids-de-poule?

Écoutez le professeur au département de génie de la construction de l’ÉTS et codirecteur du Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux, Alan Carter, aborder le sujet, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il estime qu'il faudrait miser à la fois sur une meilleure conception et sur un meilleur entretien de la route pour qu’il y ait moins de nids-de-poule.

Il explique aussi que la prolifération des nids-de-poule au Québec est principalement due à un manque d’entretien routier et à un retard accumulé par rapport à l’Ontario et au Vermont.