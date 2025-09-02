À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi matin, Patrick Lagacé traite du témoignage de François Legault devant la commission d’enquête Gallant sur les dépassements de coûts à la SAAQ, qui aura lieu ce mardi.

Il aborde l'analyse du journaliste et chef de bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale, Sébastien Bovet, qui estime que trois scénarios sont possibles pour le premier ministre lors de son passage à la commission.

Autres sujets traités: