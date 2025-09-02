À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi matin, Patrick Lagacé traite du témoignage de François Legault devant la commission d’enquête Gallant sur les dépassements de coûts à la SAAQ, qui aura lieu ce mardi.
Il aborde l'analyse du journaliste et chef de bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale, Sébastien Bovet, qui estime que trois scénarios sont possibles pour le premier ministre lors de son passage à la commission.
Autres sujets traités:
- L'utilisation de ChatGPT sur une base personnelle: la jeune Alice Carrier s'est enlevé la vie après une conversation avec le robot conversationnel;
- Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, quitte ses fonctions à Ottawa;
- Revenu Canada: l'agence est injoignable;
- Développement minier: l'acceptabilité sociale au coeur d'un débat dans deux projets;
- Québec va investir encore dans Nemaska lithium;
- Explosons des frais juridiques dans les Centres de services scolaires du Québec.
- La télévision se meurt selon Marie-France Bazzo dans La Presse.