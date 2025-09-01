Internationaux des États-Unis

Le Québécois Félix Auger-Aliassime continue sur sa très belle lancée à New York.

Lundi après-midi, il a vaincu Andrey Rublev, 15e tête de série, en trois manches.

Cette victoire survient trois jours après celle contre Alexander Zverev.

Le Québécois atteint les quarts de finale à Flushing Meadows pour la deuxième fois de sa carrière, une première depuis 2021.

Écoutez Sylvain Bruneau, analyste au Réseau des sports, discuter de la performance exceptionnelle de Félix Auger-Aliassime, lundi, au micro des Amateurs de sports avec Mario Langlois.

