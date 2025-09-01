Internationaux des États-Unis

Le Québécois Félix Auger-Aliassime continue sur sa très belle lancée à New York.
Lundi après-midi, il a vaincu Andrey Rublev, 15e tête de série, en trois manches.
Cette victoire survient trois jours après celle contre Alexander Zverev.
Le Québécois atteint les quarts de finale à Flushing Meadows pour la deuxième fois de sa carrière, une première depuis 2021.
Écoutez Sylvain Bruneau, analyste au Réseau des sports, discuter de la performance exceptionnelle de Félix Auger-Aliassime, lundi, au micro des Amateurs de sports avec Mario Langlois.
Autres sujets abordés:
- Le duo inattendu de Fernandez-Williams en double féminin, qui, grâce à une chimie surprenante, atteint les quarts de finale, offrant à Vénus, 45 ans, un retour remarqué et salué dans le tournoi.
«Je pense que la victoire contre Zverev, il s'est prouvé des choses: d'être capable de battre pour la première fois un joueur du top cinq et même un troisième au monde en Grand Chelem. [...] Même les athlètes parfois se prouvent des choses à eux-mêmes.»