Projet de loi caquiste

L'aspect du projet de loi de la Coalition avenir Québec (CAQ) sur la laïcité visant à encadrer les prières de rue ne passera pas le test des tribunaux, foi de Luc Ferrandez.
Écoutez son coup de gueule, lundi, à Lagacé le matin.
«Il n'y a aucune possibilité légale que cette affaire-là s'applique. Ça ne marchera pas. Il n'en demeure pas moins que c'est une préoccupation pour beaucoup de monde. J'aimerais aider les gens à relativiser, parce que j'ai entendu énormément de commentaires haineux envers les musulmans.»