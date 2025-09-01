 Aller au contenu
Société
Projet de loi caquiste

Encadrer les prières de rue: «Aucune possibilité légale»

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 09:31

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Encadrer les prières de rue: «Aucune possibilité légale»
L'aspect du projet de loi de la Coalition avenir Québec (CAQ) sur la laïcité visant à encadrer les prières de rue ne passera pas le test des tribunaux, foi de Luc Ferrandez.

Écoutez son coup de gueule, lundi, à Lagacé le matin.

«Il n'y a aucune possibilité légale que cette affaire-là s'applique. Ça ne marchera pas. Il n'en demeure pas moins que c'est une préoccupation pour beaucoup de monde. J'aimerais aider les gens à relativiser, parce que j'ai entendu énormément de commentaires haineux envers les musulmans.»

Luc Ferrandez

