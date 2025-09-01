 Aller au contenu
Sports
Nouveau chroniqueur sportif de Cogeco Média

«Je vais trouver une manière de faire ma marque» -Tony Marinaro

par 98.5

0:00
9:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 09:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Je vais trouver une manière de faire ma marque» -Tony Marinaro
Le chroniqueur sprotif du 98.5, Tony Marinaro / Cogeco Média

Tony Marinaro, figure du journalisme sportif, s'esr joint l’équipe du 98.5 après une carrière de 20 ans à la radio anglophone et trois ans en radio francophone.

À titre de chroniqueur, il collabore désormais avec l’équipe de l’émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois, apportant son expérience ainsi que son style flamboyant et attachant.

Écoutez Tony Marinaro, chroniqueur sportif pour le 98.5, qui fera aussi diverses interventions pour d’autres équipes du réseau Cogeco Média. 

«Je vais rester le même showman parce que c'est ça, Tony Marinaro. Je ne sais pas comment être un autre Tony, à part être un showman. C'est moins évident quand tu es collaborateur, au lieu d'animer ta propre émission. Quand j'animais mon émission, je faisais tout. […] Je vais trouver une manière de faire ma marque.»

Tony Marinaro

Durant cet entretien avec l’animateur Patrick Lagacé, lundi, il souligne par ailleurs l’importance de la diversité linguistique à Montréal.

Tony évoque aussi l’avenir prometteur des Canadiens de Montréal et son engagement envers la communauté sportive locale.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Créative, compétitive et leader»: Chloé Minas rejoint les Roses de Montréal
Bonsoir les sportifs
«Créative, compétitive et leader»: Chloé Minas rejoint les Roses de Montréal
0:00
12:19
Luis Suarez fait des siennes dans la défaite de l'Inter Miami
Lagacé le matin
Luis Suarez fait des siennes dans la défaite de l'Inter Miami
0:00
3:54

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Se faire tatouer en langue étrangère comme le japonais, l’arabe et le latin…
Le risque d’erreur est assez élevé!
Se faire tatouer en langue étrangère comme le japonais, l’arabe et le latin…
Les conseils pour faire cesser les griffades, attaques et miaulements nocturnes
«Pourquoi votre chat a toujours raison»
Les conseils pour faire cesser les griffades, attaques et miaulements nocturnes
Encadrer les prières de rue: «Aucune possibilité légale»
Projet de loi caquiste
Encadrer les prières de rue: «Aucune possibilité légale»
«On va se rendre compte à quel point nos ados sont socialement mésadaptés»
Rentrée scolaire sans cellulaire
«On va se rendre compte à quel point nos ados sont socialement mésadaptés»
«Germain Gauthier avait un don de mélodiste» -Catherine Brisson
«Monsieur Hits» est décédé le 28 août
«Germain Gauthier avait un don de mélodiste» -Catherine Brisson
IA sur iPhone: «On est très loin des téléphone Android»
Il a changé d'avis quant à son appareil personnel
IA sur iPhone: «On est très loin des téléphone Android»
«Voyez chaque camion comme une bombe qui peut exploser; ne restez pas autour»
Plusieurs accidents impliquant des poids lourds
«Voyez chaque camion comme une bombe qui peut exploser; ne restez pas autour»
«Il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins»
Un chirurgien critique l'état du réseau
«Il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins»
La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
Contre-tarifs canadiens retirés
La Fédération des chambres de commerce salue la décision d'Ottawa
25e rentrée scolaire: «Je vois beaucoup de magie» -Caroline Charland
Malgré les nombreux défis
25e rentrée scolaire: «Je vois beaucoup de magie» -Caroline Charland
Fin des contre-tarifs canadiens: «Ils touchaient des produits du quotidien»
Notamment en alimentation
Fin des contre-tarifs canadiens: «Ils touchaient des produits du quotidien»
François Legault exige que ses futurs ministres soient candidats en 2026
Remaniement ministériel à venir
François Legault exige que ses futurs ministres soient candidats en 2026
US Open: «Il faut être une vidange pour voler une casquette à un enfant !»
Une vidéo virale sur les réseaux sociaux
US Open: «Il faut être une vidange pour voler une casquette à un enfant !»
Luis Suarez fait des siennes dans la défaite de l'Inter Miami
Coupe des Ligues
Luis Suarez fait des siennes dans la défaite de l'Inter Miami
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30