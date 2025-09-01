Nouveau chroniqueur sportif de Cogeco Média

Tony Marinaro, figure du journalisme sportif, s'esr joint l’équipe du 98.5 après une carrière de 20 ans à la radio anglophone et trois ans en radio francophone.

À titre de chroniqueur, il collabore désormais avec l’équipe de l’émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois, apportant son expérience ainsi que son style flamboyant et attachant.

Écoutez Tony Marinaro, chroniqueur sportif pour le 98.5, qui fera aussi diverses interventions pour d’autres équipes du réseau Cogeco Média.