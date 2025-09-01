 Aller au contenu
Une vidéo virale sur les réseaux sociaux

US Open: «Il faut être une vidange pour voler une casquette à un enfant !»

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un incident survenu lors des Internationaux de tennis des États-Unis est devenu viral sur les réseaux sociaux. 

En effet, une vidéo a montré une scène troublante : alors que le joueur polonais Kamil Majchrzak tentait d’offrir sa casquette à un jeune spectateur après son match de deuxième tour, un homme assis à côté de l’enfant l’a saisie rapidement et l’a glissée dans un sac. 

L’enfant, visiblement déçu, a tenté de récupérer le cadeau en s’adressant d’abord à l’homme, puis au joueur, sans succès. Majchrzak, occupé à signer des autographes, n’a pas remarqué la scène immédiatement. 

Alerté par la diffusion des images sur les réseaux sociaux, le tennisman a demandé l’aide de ses abonnés pour retrouver le garçon, avant de le rencontrer et de lui remettre un paquet de cadeaux…

Écoutez la revue du Web et des réseaux sociaux de Frédéric Labelle à l’émission de Patrick Lagacé, lundi matin.

«Il y a un homme qui s'interpose et vole la casquette de l'enfant, pour ne pas dire arraché. Les images sont épouvantables. […] Il faut être une vidange comme adulte pour voler une casquette à un enfant. Et le web étant ce qu'il est, en fin de semaine, les internautes ont fait des recherches. L'Homme en question, c'est un millionnaire polonais…»

Frédéric Labelle

