Une vidéo virale sur les réseaux sociaux

Un incident survenu lors des Internationaux de tennis des États-Unis est devenu viral sur les réseaux sociaux.

En effet, une vidéo a montré une scène troublante : alors que le joueur polonais Kamil Majchrzak tentait d’offrir sa casquette à un jeune spectateur après son match de deuxième tour, un homme assis à côté de l’enfant l’a saisie rapidement et l’a glissée dans un sac.

L’enfant, visiblement déçu, a tenté de récupérer le cadeau en s’adressant d’abord à l’homme, puis au joueur, sans succès. Majchrzak, occupé à signer des autographes, n’a pas remarqué la scène immédiatement.

Alerté par la diffusion des images sur les réseaux sociaux, le tennisman a demandé l’aide de ses abonnés pour retrouver le garçon, avant de le rencontrer et de lui remettre un paquet de cadeaux…

