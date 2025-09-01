 Aller au contenu
Justice et faits divers
Haute-Mauricie

Écrasement d'un aéronef près de La Tuque

par 98.5

0:00
4:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Écrasement d'un aéronef près de La Tuque
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Deux personnes ont perdu la vie dans l'écrasement d'un aéronef dimanche, près de La Tuque, en Mauricie.

L’écrasement se serait produit vers 17 h, près de la route 457 et de l’aéroport militaire Casey.

Une équipe de patrouilleurs de la Sûreté du Québec en véhicule tout-terrain s'est rendue sur place pour retrouver les victimes. Leur décès a été constaté sur place.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand qui fait le point sur cet accident à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Un homme de 58 ans grièvement blessé à la suite d'une agression armée survenue dans le secteur de Sainte-Foy, à Québec, samedi soir.
