Haute-Mauricie

Deux personnes ont perdu la vie dans l'écrasement d'un aéronef dimanche, près de La Tuque, en Mauricie.

L’écrasement se serait produit vers 17 h, près de la route 457 et de l’aéroport militaire Casey.

Une équipe de patrouilleurs de la Sûreté du Québec en véhicule tout-terrain s'est rendue sur place pour retrouver les victimes. Leur décès a été constaté sur place.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand qui fait le point sur cet accident à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés