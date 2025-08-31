 Aller au contenu
Société
Selon des chercheurs

La psychothérapie a des impacts sur le cerveau

le 31 août 2025 09:05

Jeffrey Subranni
Martin Carli
Le chroniqueur Martin Carli

La psychothérapie ne fait pas que du bien en raison du dialogue, contrairement à la croyance populaire.

Pour la première fois dans le monde scientifique, on constate des transformations réelles dans le cerveau à la suite de ce type de thérapie, démontrant que l’impact est bien réel et observable dans le cerveau…

Écoutez le chroniqueur Marti Carli qui en discute avec l’animateur Jeffrey Subranni, dimanche.

Autre sujet abordé

  • La carte du monde que l’on connaît tous donne une idée totalement erronée de la taille des pays et continents : l’Afrique milite pour une représentation géographique plus juste de la taille réelle et de l’impact de ce continent négligé sur la Terre…
