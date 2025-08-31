On apprenait vendredi la création d’une toute nouvelle version du programme de français dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

Imposée par le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, cette nouvelle version renferme entre autres une liste orthographique révisée et obligatoire de 2700 mots pour les professeurs du primaire.

Certains mots, comme tabac, alcool, canon, poupée, prêtre, Amérindien et Esquimau ont été révisés et remplacés par de nouveaux mots.

Écoutez Laurent Turcot, professeur, auteur et animateur de la série L’histoire nous le dira, sur YouTube, qui aborde ces mots enseignés dans les écoles, à l’émission Même le week-end, dimanche.