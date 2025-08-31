L’UPAC pourra finalement enquêter

Fiasco SAAQclic: on apprenait samedi que le conseil d’administration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est finalement en faveur de la levée du secret professionnel de ses avocats dans le cadre des enquêtes de l’unité permanente anti-corruption.

C’est une demande qui a été faite par François Legault, lui qui insistait pour que la SAAQ collabore avec l’UPAC dans le cadre d’une enquête.

Rappelons que quatre suspects ont été identifiés par l'UPAC au sujet du fiasco du projet SAAQclic.

