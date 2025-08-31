 Aller au contenu
L’UPAC pourra finalement enquêter

«Il y a un cancer qui se propage à la SAAQ» -Monsef Derraji

le 31 août 2025 07:52

«Il y a un cancer qui se propage à la SAAQ» -Monsef Derraji
Le siège social de la SAAQ à Québec / La Presse Canadienne

Fiasco SAAQclic: on apprenait samedi que le conseil d’administration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est finalement en faveur de la levée du secret professionnel de ses avocats dans le cadre des enquêtes de l’unité permanente anti-corruption. 

C’est une demande qui a été faite par François Legault, lui qui insistait pour que la SAAQ collabore avec l’UPAC dans le cadre d’une enquête. 

Rappelons que quatre suspects ont été identifiés par l'UPAC au sujet du fiasco du projet SAAQclic.

Écoutez Monsef Derraji, député de Nelligan pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, à l’émission de Jeffrey Subranni.

«Il y a un cancer qui se propage à la SAAQ depuis plusieurs années. Depuis l’implantation de CASA, il y a une mauvaise gestion de cette société d’État. […] Il y a un problème structurel à la SAAQ, mais malheureusement, la ministre responsable des Transports n’a rien fait.»

Monsef Derraji

