 Aller au contenu
Société
La revue de presse de Jeffrey Subranni

Sept-Îles: «Un boom migratoire menacé par de nouvelles règles politiques»

par 98.5

0:00
7:09

Entendu dans

Même le week-end

le 31 août 2025 07:27

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Sept-Îles: «Un boom migratoire menacé par de nouvelles règles politiques»
L'animateur Jeffrey Subranni / Cogeco Média

À l’occasion de sa revue de presse à l'émission Même le week-end, dimanche, Jeffrey Subrani traite de divers sujets de l’actualité, dont le sort incertain des travailleurs étrangers temporaires qui redonnent un élan à Sept-Îles.

Certes, le nombre d’immigrants explose au pays, mais avec les gouvernements provincial et fédéral qui serrent la vis, «fermetures de commerce et drames humains pointent à l’horizon», écrivent Fanny Lévesque et Olivier Jean dans un article de La Presse.

«À Sept-Îles, le visage de la ville a beaucoup changé avec la présence des travailleurs étrangers. Il y a une pénurie de main-d’œuvre. Ces travailleurs donnent du souffle à l’économie locale. Cependant, ce boom migratoire est menacé par de nouvelles règles…»

Jeffrey Subranni

Ottawa a mis de l'avant de nouvelles politiques concernant les travailleurs étrangers, voulant ainsi réduire leur flux au Canada.

Tout comme Sept-Îles, plusieurs autres villes seront affectées au Canada. Cette décision est paradoxale, souligne l'animateur, puisque de nombreuses villes et villages subissent une décroissance de leur population au profit des grands centres, comme Montréal.

L'avenir semble donc incertain pour les immigrants qui veulent s’établir chez nous.

Autres sujets abordés

  • Réunion du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec: le privilège client-avocat est levé, ce qui permettra aux enquêteurs de l’UPAC de consulter avis et conseils juridiques liés au projet SAAQclic;
  • Le directeur adjoint de l’École polyvalente Saint-Joseph à Mont-Laurier dans les Laurentides a été arrêté jeudi pour agression sexuelle. (Le Journal de Montréal)
  • Une mère de famille se tape sept jours de travail par semaine pour payer les factures et les dettes, malgré un revenu familial raisonnable de 120 000$ par année (Le Journal de Montréal);
  • Les arrondissements à Montréal sont à géométrie variable: l'état des rues est pires dans certains secteurs de la métropole (La Presse);
  • Le phénomène du trafic induit;
  • Greta Thunberg est en tête d’une flottille qui veut atteindre la bande de Gaza (L'Agence France-Presse);
  • Rencontre au sommet pour Kim Jong Un, Vladimir Poutine et Xi Jinping.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Trouver du temps pour moi est devenu une priorité» -Chantal Lacroix
Même le week-end
«Trouver du temps pour moi est devenu une priorité» -Chantal Lacroix
0:00
31:38
École: «Les mots ne sont pas interdits, ce sont des recommandations»
Même le week-end
École: «Les mots ne sont pas interdits, ce sont des recommandations»
0:00
8:56

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
«Trouver du temps pour moi est devenu une priorité» -Chantal Lacroix
Club du dimanche
«Trouver du temps pour moi est devenu une priorité» -Chantal Lacroix
«Une princesse, une guitare et beaucoup d’espoir»: un album pour les 5-11 ans
Entretien avec Jérôme Charlebois et Annie Roy
«Une princesse, une guitare et beaucoup d’espoir»: un album pour les 5-11 ans
Comment échapper au blues post-vacances?
Retour à la réalité après la période estivale
Comment échapper au blues post-vacances?
«C'est le résultat du laxisme de la ministre des Transports» -Benoit Therrien
Formation et contrôle inadéquat des poids lourds
«C'est le résultat du laxisme de la ministre des Transports» -Benoit Therrien
Zellers revit au Canada
Ouverture dans un centre commercial à Edmonton
Zellers revit au Canada
La psychothérapie a des impacts sur le cerveau
Selon des chercheurs
La psychothérapie a des impacts sur le cerveau
Docu-réalité «Mélissa, plein les bras»: dans l'intimité de Mélissa Bédard
Diffusé sur illico+
Docu-réalité «Mélissa, plein les bras»: dans l'intimité de Mélissa Bédard
«Le CF Montréal a fait bonne figure, dans la solidarité»
Match nul contre Toronto
«Le CF Montréal a fait bonne figure, dans la solidarité»
École: «Les mots ne sont pas interdits, ce sont des recommandations»
Nouvelle version du programme de français
École: «Les mots ne sont pas interdits, ce sont des recommandations»
La laïcité sera un enjeu politique important cette année, dit Antonine Yaccarini
Recommandations du rapport Pelchat-Rousseau
La laïcité sera un enjeu politique important cette année, dit Antonine Yaccarini
Trousse bonheur pour les profs: une sorte de pot-de-vin de la part des parents?
Rentrée scolaire
Trousse bonheur pour les profs: une sorte de pot-de-vin de la part des parents?
Bon Jovi et Bruce Springsteen chantent ensemble pour «Hollow Man»
Nouvelle version de la chanson
Bon Jovi et Bruce Springsteen chantent ensemble pour «Hollow Man»
US Open: Félix Auger-Aliassime remet à sa place Alexander Zverev
Le Québécois passe en huitièmes de finale
US Open: Félix Auger-Aliassime remet à sa place Alexander Zverev
«Il y a un cancer qui se propage à la SAAQ» -Monsef Derraji
L’UPAC pourra finalement enquêter
«Il y a un cancer qui se propage à la SAAQ» -Monsef Derraji
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Musique
En direct
Musique
En ondes jusqu’à 00:00