La revue de presse de Jeffrey Subranni

À l’occasion de sa revue de presse à l'émission Même le week-end, dimanche, Jeffrey Subrani traite de divers sujets de l’actualité, dont le sort incertain des travailleurs étrangers temporaires qui redonnent un élan à Sept-Îles.

Certes, le nombre d’immigrants explose au pays, mais avec les gouvernements provincial et fédéral qui serrent la vis, «fermetures de commerce et drames humains pointent à l’horizon», écrivent Fanny Lévesque et Olivier Jean dans un article de La Presse.