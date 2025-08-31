La revue de presse de Jeffrey Subranni

À l’occasion de sa revue de presse à l'émission Même le week-end, dimanche, Jeffrey Subrani traite de divers sujets de l’actualité, dont le sort incertain des travailleurs étrangers temporaires qui redonnent un élan à Sept-Îles.
Certes, le nombre d’immigrants explose au pays, mais avec les gouvernements provincial et fédéral qui serrent la vis, «fermetures de commerce et drames humains pointent à l’horizon», écrivent Fanny Lévesque et Olivier Jean dans un article de La Presse.
«À Sept-Îles, le visage de la ville a beaucoup changé avec la présence des travailleurs étrangers. Il y a une pénurie de main-d’œuvre. Ces travailleurs donnent du souffle à l’économie locale. Cependant, ce boom migratoire est menacé par de nouvelles règles…»
Ottawa a mis de l'avant de nouvelles politiques concernant les travailleurs étrangers, voulant ainsi réduire leur flux au Canada.
Tout comme Sept-Îles, plusieurs autres villes seront affectées au Canada. Cette décision est paradoxale, souligne l'animateur, puisque de nombreuses villes et villages subissent une décroissance de leur population au profit des grands centres, comme Montréal.
L'avenir semble donc incertain pour les immigrants qui veulent s’établir chez nous.
Autres sujets abordés
- Réunion du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec: le privilège client-avocat est levé, ce qui permettra aux enquêteurs de l’UPAC de consulter avis et conseils juridiques liés au projet SAAQclic;
- Le directeur adjoint de l’École polyvalente Saint-Joseph à Mont-Laurier dans les Laurentides a été arrêté jeudi pour agression sexuelle. (Le Journal de Montréal);
- Une mère de famille se tape sept jours de travail par semaine pour payer les factures et les dettes, malgré un revenu familial raisonnable de 120 000$ par année (Le Journal de Montréal);
- Les arrondissements à Montréal sont à géométrie variable: l'état des rues est pires dans certains secteurs de la métropole (La Presse);
- Le phénomène du trafic induit;
- Greta Thunberg est en tête d’une flottille qui veut atteindre la bande de Gaza (L'Agence France-Presse);
- Rencontre au sommet pour Kim Jong Un, Vladimir Poutine et Xi Jinping.