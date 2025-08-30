 Aller au contenu
Une corvée pour plusieurs parents

Les trucs de Geneviève O'Gleman pour des lunchs santé en cette rentrée scolaire

Les trucs de Geneviève O'Gleman pour des lunchs santé en cette rentrée scolaire
Alors qu’on est en pleine rentrée scolaire, des milliers de parents doivent se remettre en mode boîte à lunch. / Pixel-Shot / Adobe Stock

Alors qu’on est en pleine rentrée scolaire, des milliers de parents doivent se remettre en mode boîte à lunch au quotidien.

À quoi ressemble un bon lunch santé, aujourd’hui? Emballages, allergies, équilibre de nutrition... comment se retrouver dans les restrictions imposées par les écoles de nos enfants? 

Écoutez les trucs d'une pro, l'autrice et animatrice Geneviève O'Gleman, qui a publié 18 livres de recettes, à Même le week-end, samedi.

«À mon point de vue, un lunch santé, c'est un lunch qui est moins transformé. Qui est fait avec des produits frais, avec moins de charcuteries, moins de produits du commerce et qui aurait été fait à la maison. Ça peut paraître comme une petite montagne ou une corvée pour les parents, de faire un lunch chaque jour, et pour toute l'année scolaire, mais il y a des trucs...»

Geneviève O'Gleman

