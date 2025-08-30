Une corvée pour plusieurs parents

Alors qu’on est en pleine rentrée scolaire, des milliers de parents doivent se remettre en mode boîte à lunch au quotidien.

À quoi ressemble un bon lunch santé, aujourd’hui? Emballages, allergies, équilibre de nutrition... comment se retrouver dans les restrictions imposées par les écoles de nos enfants?

Écoutez les trucs d'une pro, l'autrice et animatrice Geneviève O'Gleman, qui a publié 18 livres de recettes, à Même le week-end, samedi.