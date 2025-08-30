Une corvée pour plusieurs parents

Alors qu’on est en pleine rentrée scolaire, des milliers de parents doivent se remettre en mode boîte à lunch au quotidien.
À quoi ressemble un bon lunch santé, aujourd’hui? Emballages, allergies, équilibre de nutrition... comment se retrouver dans les restrictions imposées par les écoles de nos enfants?
Écoutez les trucs d'une pro, l'autrice et animatrice Geneviève O'Gleman, qui a publié 18 livres de recettes, à Même le week-end, samedi.
«À mon point de vue, un lunch santé, c'est un lunch qui est moins transformé. Qui est fait avec des produits frais, avec moins de charcuteries, moins de produits du commerce et qui aurait été fait à la maison. Ça peut paraître comme une petite montagne ou une corvée pour les parents, de faire un lunch chaque jour, et pour toute l'année scolaire, mais il y a des trucs...»