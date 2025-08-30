 Aller au contenu
Société
Affluence record et contraintes budgétaires

Cégeps: «Il y a moins d'argent pour plus d'étudiants» -Marie Montpetit

le 30 août 2025 10:42

Jeffrey Subranni
Cégeps: «Il y a moins d'argent pour plus d'étudiants» -Marie Montpetit
Le cégep Ahuntsic à Montréal. / La Presse Canadienne

Les cégeps du Québec connaissent une rentrée historique avec 193 833 inscriptions, une hausse de 5 % par rapport à l’an dernier. Il s’agit du plus grand nombre d’étudiants jamais accueillis dans le réseau collégial public.

Cette croissance survient toutefois dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Les établissements doivent composer avec des compressions de 151 millions de dollars, un gel du recrutement, un manque d’espace et des infrastructures vieillissantes.

Écoutez la présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, brosser le portrait de la situation samedi à Même le week-end.

«C'est un véritable casse-tête pour les 48 cégeps du Québec parce que non seulement il n'y a pas plus d'argent, en fait, il y en a moins, pour plus d'étudiants. Au mois de juin dernier, on s'est fait annoncer 151 millions de coupes dans les cégeps. Ça peut aller de 1 million à 7 millions de manque à gagner pour certains établissements...»

Marie Montpetit

