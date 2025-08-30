Affluence record et contraintes budgétaires

Les cégeps du Québec connaissent une rentrée historique avec 193 833 inscriptions, une hausse de 5 % par rapport à l’an dernier. Il s’agit du plus grand nombre d’étudiants jamais accueillis dans le réseau collégial public.

Cette croissance survient toutefois dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Les établissements doivent composer avec des compressions de 151 millions de dollars, un gel du recrutement, un manque d’espace et des infrastructures vieillissantes.

Écoutez la présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, brosser le portrait de la situation samedi à Même le week-end.