États-Unis

La politique commerciale de Donald Trump vient de subir un sérieux revers.
Une cour d’appel fédérale a déclaré inconstitutionnelle la majorité des droits de douane imposés sous son administration sur divers produits étrangers.
La Maison-Blanche a annoncé son intention de porter l’affaire devant la Cour suprême.
Écoutez le spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, commenter ce revers judiciaire subi par Donald Trump concernant les tarifs.
«C'est majeur, parce qu'évidemment, les droits de douane, les fameux tarifs, c'est pas une politique accessoire de l'administration Trump. C'est au cœur de cette nouvelle vision du positionnement américain dans le monde et même du système commercial mondial...»