États-Unis

La politique commerciale de Donald Trump vient de subir un sérieux revers.

Une cour d’appel fédérale a déclaré inconstitutionnelle la majorité des droits de douane imposés sous son administration sur divers produits étrangers.

La Maison-Blanche a annoncé son intention de porter l’affaire devant la Cour suprême.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, commenter ce revers judiciaire subi par Donald Trump concernant les tarifs.