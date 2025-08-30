Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville résumer les témoignages de la semaine à la commission Gallant qui vise à faire la lumière dans le fiasco SAAQclic.
Plusieurs ministres sont venus témoigner, incluant Éric Caire et Sonia LeBel.
«Ce qui ressort de la commission jusqu'à maintenant, c'est que c'est un peu pas la faute de personne. Si on regarde ça, il y a un peu d'impunité. Tout le monde dit: "C'était pas à moi, c'était plus à lui, je ne le savais pas." Ce sera extrêmement difficile pour le commissaire Gallant, qui doit émettre des recommandations, de de tirer des conclusions et de savoir qui savait quoi, à quel moment.»