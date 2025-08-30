Une première mondiale

Un homme aux prises avec une dépression, qui était réfractaire à tout traitement tel que la prise d'antidépresseurs, est en rémission de ses symptômes après 31 ans grâce à une stimulation cérébrale personnalisée guidée par résonance magnétique fonctionnelle.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli parler de cette avancée majeure, samedi, à Même le week-end.

