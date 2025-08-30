Les géants font leurs premiers versements

Les géants du tabac ont commencé à verser vendredi leurs premiers paiements aux provinces canadiennes et aux anciens fumeurs dans le cadre de cette entente historique de 32,5 milliards $.

Qu’est-ce que ça veut dire, concrètement?

Écoutez Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac, faire le point dans ce dossier, samedi, à Même le week-end.

Mme Doucas souligne que la majorité des fonds va aux provinces et que la dépendance à la nicotine persiste malgré la sensibilisation.

Elle appelle à investir davantage dans la lutte anti-tabac.