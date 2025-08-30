 Aller au contenu
Si elle perd son titre de vice-première ministre

«Ça pourrait causer une grande colère à Geneviève Guilbault» -Antonine Yaccarini

le 30 août 2025 08:28

Geneviève Guilbault, actuelle ministre des Transports et vice-première ministre du Québec, pourrait perdre des plumes lors du remaniement ministériel que s'apprête à faire François Legault.

La représentante du comté de Louis-Hébert pourrait notamment perdre son titre de vice-première ministre.

C'est ce qu'avance Tommy Chouinard, samedi, dans La Presse.

La semaine dernière, le chroniqueur politique et chef du bureau parlementaire de Cogeco, Louis Lacroix, avait obtenu des informations selon lesquelles de nombreux caquistes souhaitaient que Mme Guilbault soit sanctionnée en raison de sa gestion du dossier SAAQclic.

Écoutez l'analyse politique d'Antonine Yaccarini, samedi, à Même le week-end.

«[Perdre son titre de vice-première ministre] ça pourrait causer chez elle une grande colère parce qu'elle ne se considère pas du tout responsable de ce qui s'est passé avec le fiasco SAAQclic. Elle est arrivée quelques semaines avant le déploiement du projet. Je suis assez d'accord que c'est pas vraiment elle la grande responsable de tout ça [...] mais ce serait comme la punir. Ça pourrait créer chez elle une très, très grande frustration.»

Antonine Yaccarini

