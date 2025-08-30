Si elle perd son titre de vice-première ministre

Geneviève Guilbault, actuelle ministre des Transports et vice-première ministre du Québec, pourrait perdre des plumes lors du remaniement ministériel que s'apprête à faire François Legault.

La représentante du comté de Louis-Hébert pourrait notamment perdre son titre de vice-première ministre.

C'est ce qu'avance Tommy Chouinard, samedi, dans La Presse.

La semaine dernière, le chroniqueur politique et chef du bureau parlementaire de Cogeco, Louis Lacroix, avait obtenu des informations selon lesquelles de nombreux caquistes souhaitaient que Mme Guilbault soit sanctionnée en raison de sa gestion du dossier SAAQclic.

Écoutez l'analyse politique d'Antonine Yaccarini, samedi, à Même le week-end.