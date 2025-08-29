 Aller au contenu
Hockey
20e édition du Guide des Poolers

«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»

par 98.5

0:00
28:01

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 août 2025 20:15

Avec

Louis Jean
Louis Jean
À gauche, Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey Le Magazine, et à droite, Nicolas Ducharme, journaliste à LNH.com. / Cogeco Média

C’est déjà la 20ᵉ édition cette année du célèbre Guide des Poolers, maintenant disponible en magasin !

Chaque année, le Guide des Poolers s’appuie sur une brochette d’experts en hockey, dirigée par le rédacteur en chef Simon Bédard.

En plus de partager leurs prédictions pour les classements et les honneurs individuels, leurs experts vous proposent 400 projections de rendement.

Écoutez Simon Bédard et Nicolas Ducharme, journaliste à LNH.com et collaborateur au Guide des Poolers, parler du succès du magazine et livrer leurs prédictions pour la prochaine saison de la LNH.

«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année. Il devrait débloquer cette année.»

Nicolas Ducharme

«Il a passé pratiquement tout l’été ici. Ivan Demidov semble avoir une très bonne complicité avec Patrick Laine. Les gens sont extrêmement emballés de voir ce que le potentiel du joueur pourrait apporter. Honnêtement, cet optimisme est partagé et tout à fait justifié, surtout qu’on lui attribue quand même une cinquantaine de points.»

Simon Bédard

