20e édition du Guide des Poolers

C’est déjà la 20ᵉ édition cette année du célèbre Guide des Poolers, maintenant disponible en magasin !

Chaque année, le Guide des Poolers s’appuie sur une brochette d’experts en hockey, dirigée par le rédacteur en chef Simon Bédard.

En plus de partager leurs prédictions pour les classements et les honneurs individuels, leurs experts vous proposent 400 projections de rendement.

Écoutez Simon Bédard et Nicolas Ducharme, journaliste à LNH.com et collaborateur au Guide des Poolers, parler du succès du magazine et livrer leurs prédictions pour la prochaine saison de la LNH.