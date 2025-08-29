 Aller au contenu
La boxeuse se joint à l'équipe de Jake Paul

«J'ai la chance d'avoir une visibilité que je pense mériter» -Kim Clavel

par 98.5

le 29 août 2025 09:12

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La boxeuse québécoise Kim Clavel a annoncé avoir joint l’organisation MVP de Jake Paul, influenceur et promoteur, ce qui lui offre une visibilité accrue et de meilleures conditions financières, notamment un salaire en dollars américains.

Écoutez la pugiliste en entrevue avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé vendredi.

«J'ai la chance d'avoir une visibilité que je pense mériter [...] Ils vont avoir les moyens financiers de me l'offrir. Ils ont la plateforme, mais ils sont surtout - c'est une nouvelle génération - très, très forts sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui touche la promotion. Je pense que c'est un beau vent de changement aujourd'hui.»

Kim Clavel

