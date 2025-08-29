La boxeuse se joint à l'équipe de Jake Paul

La boxeuse québécoise Kim Clavel a annoncé avoir joint l’organisation MVP de Jake Paul, influenceur et promoteur, ce qui lui offre une visibilité accrue et de meilleures conditions financières, notamment un salaire en dollars américains.

