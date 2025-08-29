L'enquête qui n'a finalement mené à rien

La très longue enquête sur les fuites à l'UPAC, qui avait mené à l'arrestation du député Guy Ouellette, n'aboutira finalement à aucune accusation.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a fait savoir qu'il n'était pas en mesure d'identifier, hors de tout doute raisonnable, la source de la fuite et de porter des accusations.

