Sur illico +

«C'est une série, j'ai envie de dire, tentaculaire. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. Enjeux environnementaux, judiciaires, politiques. Et on pose la question, qu'est ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est l'argent, les ressources naturelles ou encore notre avenir et notre santé? Tout ça est mélangé.»