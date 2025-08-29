 Aller au contenu
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson

par 98.5

0:00
6:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 août 2025 06:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ravages : «C'est une série tentaculaire» -Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le nouveau thriller écologique Ravages, écrit par Frédéric Ouellet et Sophie Deraspe, est maintenant disponible sur illico+.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson en faire la critique, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«C'est une série, j'ai envie de dire, tentaculaire. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. Enjeux environnementaux, judiciaires, politiques. Et on pose la question, qu'est ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est l'argent, les ressources naturelles ou encore notre avenir et notre santé? Tout ça est mélangé.»

Catherine Brisson

